عربات نقل الموتى بدلاً من الإسعاف .. عضو اتحاد الكرة يفجر مفاجأة كارثية في ملاعب القسم الثاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – فجر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، مفاجأة كارثية بشأن التجهيزات الطبية وعربات الإسعاف المخصصة للاعبين داخل الاستادات في مواجهات دوري القسم الثاني .

وقال عضو الجبلاية خلال تصريحات إعلامية على شاشة التلفزيون المصري الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين

أن تكلفة إيجار سيارة الإسعاف في دوري الدرجة الثانية 1500 جنيه في المباراة الواحدة وهذا أمر مكلف جدا على الأندية.

وأضاف : لذلك نجد أن النادي في القسم الثاني يتجه إلى سيارة نقل الموتى أو سيارة من جمعية خيرية والاستعانة بها داخل الاستاد دون الاهتمام بأجهزة التنفس الصناعية والانعاش القلبي.

وعن ما تردد الساعات الأخيرة من مطالبات بشأن إلغاء الدوري قال : إلغاء الدوري؟ اللي ايده في الماية غير اللي ايده في النار وسهل أوي أعمل عنتر لكن الكورة بقت فلوس، مبالغ باهظة تماما هتردها لشركات الرعاية والأندية وقتها هي اللي هترفض إلغاء الدوري.

على صعيد متصل أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.

هذا وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.