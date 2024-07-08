دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاسكواش يتوجه إلى أمريكا للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه المنتخب الوطنى لناشئى الاسكواش إلى الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم الاثنين، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين، والتي ستقام في نادي هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجاري.

وجاءت قائمة البعثة المصرية في منافسات الشباب والبنات كالتالي:

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الشباب

️محمد زكريا المصنف 64 عالمياً والمرشح الأول للبطولة، مروان عبد السلام ، عمر عزام، مروان عسل، يوسف مبروك

أدهم رشدى.

البنات

حاملة اللقب ️أمينة عرفى المصنفة 13 عالمياً والمرشحة الأولى للبطولة، فيروز أبو الخير ، نادين الحمامى، جنى جلال، ️نور مجاهد، مليكة تيمور.

وقرر الاتحاد المصرى للاسكواش تعيين الدكتور خالد الشناوى طبيباً لبعثة الفراعنة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين.

ومن المقرر أن يشارك 46 منتخباً يتصدرها مصر، ويضم كل منتخب أربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عامًا، في مباريات فردية، حيث يتأهل الفريق الأول الذي يفوز بمباراتين.

ستتضمن بطولة هذا العام إقامة منافسات الرجال والسيدات في وقت واحد لأول مرة في تاريخ البطولة، في بطولة الرجال، من المقرر أن يتنافس 27 فريقًا، وهو خامس أكبر مشاركة في تاريخ الحدث.

وفي منافسات السيدات يشارك 19 فريقا، وهو ثاني أكبر عدد بعد بطولة 2005 التي شهدت تنافس 20 فريقا، هذا العام، سيرسل 16 اتحادًا فرقًا للرجال والسيدات، بما في ذلك الولايات المتحدة المضيفة، وتحمل إنجلترا لقب الرجال إنجلترا، بينما تدافع مصر عن لقب السيدات.

وستشهد بطولة هذا العام أيضًا الظهور الأول للفلبين وماكاو الصينية، حيث يرسل كلا الاتحادين فريقًا للرجال لأول مرة.