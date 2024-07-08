بالأرقام.. إعلامي يكشف حجم مديونيات الزمالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت تقارير إعلامية، عن كواليس جديدة في حجم مديونيات نادي الزمالك، المستحفة لدفعها لبعض اللاعبين المدربين السابقين في عهد المجلس القديم.
وكشف الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه ” يا مساء الأنوار” عبر قناة أم بي سي مصر:”مجموع مديونيات نادي الزمالك، المستحقة الدفع لبعض الأسماء من لاعبين ومدربين سبق لهم التعاون مع النادي”.
وتابع:” مديونيات نادي الزمالك تقدر بحوالي بـ 155 ألف دولار، والمجلس الحالي لا يمكن توجيه اللوم له بسبب تلك الأرقام، ولكن المجلي السابق هو سبب الأزمة”.
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واختتم:”هناك 14 ألف دولار لمساعد سابق في جهاز جوسفالدوا فيريرا المدرب البرتغالي السابق، ويدعى دانييال جونزاليس، ومخطط الأحمال السلبق في جهاز فيريرا، واسمه أندريه أوليفيرا، وله 14 ألف دولار، وشخص أخر اسمه روي أجواش له 12 ألف دولار، وسبق له أيضا العمل مع فيريرا، أما بخصوص أتشيمبونج فله 115 ألف”.
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