دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى قبل ظهور الأهلى وبيراميدز الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر القاهرة – سامية سيد – كتبت لبنى عبد الله الإثنين، 08 يوليو 2024 04:30 ص تختتم منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم، الاثنين، ويلتقي فاركو مع الداخلية، بينما يصطدم الاتحاد السكندري مع بيراميدز، ويلاقى الاهلى نظيره طلائع الجيش فى مواجهات صعبة بمشوار الهبوط والقمة فى سباق الدوري. ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري

بيراميدز 65 نقطة من 26 مباراة الأهلى 54 نقطة من 22 مباراة المصري 48 نقطة من 28 مباراة مودرن سبورت 44 نقطة من 28 مباراة صراع بيراميدز مع الأهلى

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه. بيراميدز 65 نقطة من 26 مباراة فى المركز الأول. الأهلى 54 نقطة من 22 مباراة فى المركز الثانى. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

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