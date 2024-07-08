اتحاد الكرة : ندرس إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على لقب الدوري هذا الموسم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – قال ايهاب الكومي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة أنه سيتم دراسة اطلاق اسم أحمد رفعت على لقب مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم تخليدًا لاسم اللاعب الراحل.

وغادر اللاعب الشاب دنيانا أول أمس السبت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية واختلال القلب ، على خلفيه الواقع الصحيه التي مر بها شهر مارس الماضي ودخوله في غيبوبة بعدها الى ان استرد وعيه بشكل كامل وغادر المستشفى بضعة أشهر قبل الوفاة

وقال الكومي خلال تصريحات اعلامية على شاشه التلفزيون المصري الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين ان الموضوع سيتم طرحه خلال الاجتماع المقبل لاعضاء مجلس الجبلاية والجميع بالطبع سيرحب بالفكرة.

وواصل خلال تصريحاته مشيرا الى انه سيتم تطبيق نظام جديد للدوري خلال الموسم المقبل بعد التنسيق مع الانديه في هذا الشان ومعرفه رايهم في التشكيل النهائي الجديد لشكل المسابقة.