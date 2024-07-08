الحكومة بكامل هيئتها اليوم في البرلمان لإلقاء بيانها

جدة - نرمين السيد - تحضر الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمام البرلمان اليوم بكامل هيئتها لإلقاء بيانها.





ويلقى رئيس الوزراء بيان الحكومة أمام مجلس النواب اليوم، كما سيسلم رئيس النواب برنامج الحكومة الجديدة.

من ناحية أخرى، وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، لتصبح انطلاق المباريات بدءا من الخامسة والنصف مساء.

يأتى ذلك فى ضوء ما عرضه وزير الشباب والرياضة، بشأن تأخير موعد انطلاق المباريات حفاظا على اللاعبين بالنظر إلى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات.