جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين نهارا طقس شديد الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب علي أغلب الأنحاء، مع نشاط لرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.





وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكونا خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,75 متر، والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- المدينة العظمى الصغرى القاهرة 36 26 العاصمة الادارية 36 25 6 اكتوبر 36 25 بنها 36 25 دمنهور 35 24 وادى النطرون 35 24 كفر الشيخ 35 24 المنصورة 35 25 الزقازيق 36 25 شبين الكوم 35 25 طنطا 35 24 دمياط 32 25 بورسعيد 34 26 الاسماعيلية 38 24 السويس 37 23 العريش 34 23 رفح 33 22 رأس سدر 38 24 نخل 37 17 كاترين 34 15 الطور 36 24 طابا 35 24 شرم الشيخ 38 28 الاسكندرية 32 22 العلمين 31 22 مطروح 31 23 السلوم 32 22 سيوة 37 22 رأس غارب 38 28 الغردقة 39 27 سفاجا 39 27 مرسى علم 39 28 شلاتين 37 27 حلايب 35 28 أبو رماد 36 27 رأس حدربة 34 26 الفيوم 37 22 بني سويف 37 23 المنيا 37 23 أسيوط 38 24 سوهاج 38 25 قنا 41 27 الأقصر 41 27 أسوان 42 28 الوادى الجديد 39 25 أبوسمبل 42 26

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل طقس اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.