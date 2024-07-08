دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والطلائع اليوم الاثنين 8 – 7 – 2024 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع الطلائع باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ ترتيب الأهلى والطلائع في الدوري



يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 22 مباراة، حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 20.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 30.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى والطلائع في الدوري



فاز الأهلى على الداخلية برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل الطلائع سلبياً مع الاتحاد السكندري فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

3_ الأهلى يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية



تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للطلائع 6.33 مليون يورو.

4_تاريخ مواجهات الأهلى والطلائع



التقى فريق الأهلى والطلائع في 38 لقاء قبل صدام الليلة، حقق المارد الأحمر 29 فوزا و7 تعادلات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 69 هدفا وتلقت شباكه 16.

انتهت آخر مباراة جمعت الاهلى والطلائع بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد بالدور الأول لدوري هذا الموسم.

5_أرقام كولر مع الاهلى



وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 108 مباراة فاز فى 76 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 207 هدف وتلقت شباكه 71، وخرج بشباك نظيفة فى 62 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى “ثلاثة مرات”، وكأس مصر “مرتين”، ودورى أبطال أفريقيا “مرتين”، والدورى الممتاز “مرة” بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.