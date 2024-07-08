دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام الاتحاد السكندري اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة – سامية سيد – كتب سليمان النقر – لبنى عبد الله
الإثنين، 08 يوليو 2024 06:30 ص
يصطدم الاتحاد السكندري مع بيراميدز فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري المصري ، في مباراة صعبة على زعيم الثغر الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة عروضه القوية بعدما اكتفى بالتعادل فى آخر مباراتين مع احمد ساري أمام الداخلية وطلائع الجيش، وتوقف رصيد الاتحاد عند 38 نقطة في المركز العاشر.
وفي المقابل، يدخل بيراميدز مباراة الاتحاد الليلة ولا بديله أمامه سوى الفوز والعودة من الإسكندرية بالثلاث نقاط من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع عليها حاليا برصيد 65 نقطة، وقبل مواجهة الأهلي الجمعة المقبل، والتي ستلعب نتيجتها دورا كبيرا في تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري باعتبار أن الفائز فيها مع مواجهة الدور الثاني بينهما سيقترب من حسم اللقب بنسبة كبيرة.
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات.
بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.
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