دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام الاتحاد السكندري اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يصطدم الاتحاد السكندري مع بيراميدز فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري المصري ، في مباراة صعبة على زعيم الثغر الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة عروضه القوية بعدما اكتفى بالتعادل فى آخر مباراتين مع احمد ساري أمام الداخلية وطلائع الجيش، وتوقف رصيد الاتحاد عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وفي المقابل، يدخل بيراميدز مباراة الاتحاد الليلة ولا بديله أمامه سوى الفوز والعودة من الإسكندرية بالثلاث نقاط من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع عليها حاليا برصيد 65 نقطة، وقبل مواجهة الأهلي الجمعة المقبل، والتي ستلعب نتيجتها دورا كبيرا في تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري باعتبار أن الفائز فيها مع مواجهة الدور الثاني بينهما سيقترب من حسم اللقب بنسبة كبيرة.