دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. يعني إيه؟.. تحديث Meta Quest الجديد يوفر الحرية المكانية ومميزات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – طرحت ميتا تحديث Meta Quest v67 لمستخدمي Quest، وهو يجلب بعض التغييرات المطلوبة إلى واجهة المستخدم، بالإضافة إلى تحسينات واجهة المستخدم هذه، تعمل ميتا أيضًا على جعل Horizon Feed أكثر فائدة للمبدعين، مما يجعل المحتوى الخاص بهم أكثر قابلية للاكتشاف والمشاركة، وفقاً لموقع phonearena.

‏Horizon OS، نظام التشغيل الذي يشغل منصات Quest، لم يسمح للمستخدمين إلا بفتح ثلاث نوافذ في الماضي، ولم يكن من الممكن أيضًا عرض هذه النوافذ – مقاطع الفيديو أو صفحات الويب أو أي شيء آخر – إلا جنبًا إلى جنب، بشكل أساسي، تعمل سماعة الرأس Quest الخاصة بك كشاشة فائقة الاتساع، ولكن الحوسبة المكانية لديها عوامل مقيدة أقل بكثير من الطرق التقليدية للحوسبة، وإدراكًا لذلك، تتيح ميتا للمستخدمين أخيرًا وضع النوافذ في أي مكان يريدون حول أنفسهم، سوف “تثبت” هذه النوافذ في مكانها وتبقى هناك على الرغم من تحرك المستخدم.

سيسمح تحديث Quest v67 للمستخدمين بوضع ثلاث نوافذ في أي مكان وفتح ثلاث نوافذ أخرى في تخطيط “مفصلي”، كما تطلق عليه ميتا، علاوة على ذلك، يقدم التحديث v67 “عرض المسرح”، الوصول إلى “عرض المسرح” من شريط التحكم الخاص بالنافذة، وسيقوم بتكبير النافذة المحددة وتعتيم تغذية العبور والنوافذ الأخرى.

يشهد Horizon Feed، حيث يمكنك العثور على محتوى ذي صلة باهتماماتك، تحديثًا أيضًا، وتتعاون ميتا مع منشئي المحتوى لعرض المحتوى الخاص بهم على Horizon Feed، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من الإعجاب بالمحتوى ومشاركته من Horizon Feed، والعثور على اهتمامات جديدة والمساعدة في جذب انتباه المبدعين في هذه العملية.

تعد Meta Quest 3 واحدة من أفضل سماعات الواقع الافتراضي المتوفرة حاليًا في السوق، وتضمن التحديثات المتكررة مثل هذا احتفاظه بمكانته في تلك القائمة، وإذا كانت الشائعات حول Meta Quest 3S القادمة صحيحة، فيمكننا أن نتطلع إلى سماعة رأس ذات ميزانية معقولة جدًا وذات قدرة عالية جدًا في وقت لاحق من هذا العام.

كما هو الحال دائمًا، سيستغرق التحديث الجديد بعض الوقت حتى يتم طرحه للجميع.