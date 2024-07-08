حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 9-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 08:33 صباحاً - حظك اليوم 9-7-2024: يبشر هذا اليوم بفترة أفضل وأكثر إيجابية ووعدًا، ويشير إلى انعطاف نحو الأفضل مع إشراقة خاصة. قد تتلقى خبراً جيداً يتعلق بحياتك المهنية، حيث تلعب مخيلتك دوراً كبيراً في تكوين فكرة عما يجري وتساهم في تحقيق إنجازات ملحوظة.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 9-7-2024

مهنياً: يبشر هذا اليوم بفترة أفضل وأكثر ايجابية ووعدا وانعطافا نحو الأفضل واشراقا خاصا ويعلن عن خبر جيد يتعلق بحيانك المهنية فتلعب مخيلتك دورا كبيرا في تكوين فكرة عما يجري.

عاطفياً: الوقت مناسب لإدخال التجديد وربّما التنويع وروح المغامرة على حياتك العاطفية الروتينية التي باتت مزعجة بعض الشيء.

صحياً: يتأرجح وزنك بين الطبيعي والسمنة، عليك اتباع نظام غذائي معين منذ اليوم.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 9-7-2024

مهنياً: تلاقي الأرباح والمكاسب والنجاح والأفراح مع وجود القمر في برج الجوزاء في البيت الثاني بيت المال وتبرهن عن قدرات كبيرة في تنفيذ مشاريع جديدة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية.

عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرر من العقد والتحفّظات والالتزامات والقيود التي تكبلك.

صحياً: عليك أخذ إجازة لتجدد نشاطك وتستعيد قوتك لممارسة أعمالك بارتياح كبير.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9-7-2024

مهنياً: ترتفع المعنويات وتسير خططك بشكل جيد ما يزيدك ثقة بالنفس فتنجز عملا وتشعر أن الرياح تتغير لمصلحتك وقد تكتشف ساحات جديدة تخوضها بفرح واعتزاز وتثبت عن جدارتك.

عاطفياً: أنت حبيب جريء وجذاب وهذا اليوم يفسح لك في المجال لإظهار شهامتك وصفاتك المميّزة لكن تجنّب الغرور.

صحياً: وضع صحي مضطرب بعض الشيء يجب الانتباه له والتقيد بالإرشادات الطبية بحذافيرها.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9-7-2024

مهنيا: يوم طويل يضطرك الى إلغاء بعض المواعيد ويشوش عليك الأفكار ويجعلك تطرح تساؤلات غير واثق بما يحصل لذلك لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل.

عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعاً بما يقدمه من اقتراحات، فكن حذراً.

صحياً: تجنب التنقلات العملية غير الضرورية المتعبة أكثر مما هي مفيدة.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 9-7-2024

مهنياً: تعالج مسألة طارئة بكثير من النباهة والحكمة وتتابع بترقب ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك وتحسم قضية ما بسرعة، وتدعوك إلى التروي.

عاطفياً: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، وهذا سيساعدك على تخطي ذلك.

صحياً: إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعة تستطيع أن تبعد عنك شبح الإحباط والكآبة.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 9-7-2024

مهنياً:لا يزال القمر من الجوزاء في نواجهة برجك يثير مسألة شراكة قديمة او جديدة ويضع قدراتك على المحك لذلك عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك سيبعدك عن الشكليات والمواجهات غير المجدية والعقيمة.

عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا سيدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان فحاول التوفيق بين الاثنين.

صحياً: اتبع التعليمات الغذائية بلا خروق لأنها الضمان الوحيد للمحافظة على وضع صحي مستقر.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 9-7-2024

مهنياً: توظف طاقاتك الأمثل وافكارك ابنيرة وتهتم بمشاريع جديدة في هذا اليوم الواعد ما يجعلك تحقق أهدافاً متعدّدة تمنحك دفعاً إضافياً وحماسة كبيرة، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل.

عاطفياً: تشتاق إلى أن تلقي رأسك على كتف الحبيب، ربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة أبعدتك عنه ووترت العلاقة بينكما إلى حدود التصعيد.

صحياً: التعب الذي كنت تشكوه ناتج من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية لا بسبب عضوي.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 9-7-2024

مهنياً: قد تتاح لك فرصة ثانية لإثبات قدراتك وتباشر بدورة مهنية جيدة وشبكة واسعة من الاتصالات المهمة واللقاءات المثمرة والنتائج المذهلة.

عاطفياً: يحمل هذا اليوم شعوراً بالطمأنينة، وجهود الحبيب وعاطفته تكفيان لإثارة حماستك أو لإشعال نار الحب في داخلك.

صحياً: يتباطأ إيقاعك في العمل بسبب الإرهاق الذي يسيطر عليك جرّاء العمل ساعات طويلة.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 9-7-2024

مهنياً: حاذر من الانفعالات والتصرفات العشوائية في هذا اليوم المتشنج والضاغط مع وجود القمر في معاكسة برحك من الجوزاء كذلك فد تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية التي تستفزك.

عاطفياً: تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً، وتنطلق في رحلة من السعادة الكبيرة.

صحياً: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 9-7-2024

مهنياً: تمفتح على الآخرين بايجابية وتتفهم الاوضاع بصورة جيدة في هذا اليوم الواعد بالحظوظ والتسهيلات كما ان طموحك الكبير يدفعك إلى التطلع لمنصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصاً أنّ الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.

عاطفياً: لا تدع مشاغلك العائلية تنعكس سلباً على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل ان تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك.

صحياً: ليس عليك سوى الاستعانة بمخزون الطاقة لديك لاستعادة حماستك والتغلب على المصاعب المحتملة.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 9-7-2024

مهنياً: يوم هوائي بامتياز يجعلك تتمتع باجواء اجتماعية وشخصية مناسبة تحت تاثيرات القمر من الجوزاء الصديق فتكون العلاقات المهنية هذا اليوم ممتازة وتختفي بعض الصعوبات وتعيد النظر في بعض القرارات المتخذّة بشكل سريع.

عاطفياً: من الضروري عدم تأزيم الأمور أو توجيه اللوم إلى الحبيب، فأنت صاحب الطاقة السلبية هذه وأنت مصدرها.

صحياً: تشكو ضغوطاً وإحراجاً في العمل، وتضطر الى تكليف بعضهم القيام بمهماتك.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 9-7-2024

مهنياً: وجود القمر في الجوزاء يسبب لك بعض التشكالات لذلك حاذر من الجدال والخصام ومن إثارة النعرات فب محيطك قد تتأسف لتصرف أو خبر لا يرضيك

عاطفياً: لا تدخل الشريك في خلافات عائلية غير مجدية، تكون نصائحه مفيدة جداً لتخطّي أي عقبة تعترض طريقك.

صحياً: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهور في اتخاذ قرارات غير صائبة.