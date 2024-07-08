الأهلي يوافق على إعارة كريستو.. ما التفاصيل؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - محمد اسماعيل – القاهرة – صرح مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أنه تمت الموافقة على إعارة كريستو الضاوي لنادي الرجاء المغربي لمدة موسم.

وأوضح، الأهلي وافق على المقابل المادي ويتم حاليا الاتفاق مع كريستو عن طريق وكيله على الراتب السنوي.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على اللاعب داخل النادي نظرًا لقدراته الفنية العالية

يذكر أن آخر مباراة شارك فيها محمد الضاوي كريستو كانت ضد الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

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