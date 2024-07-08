وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيس جامعة دمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 09:35 صباحاً - استقبلت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وخلال اللقاء قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزير التنمية المحلية في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة .

وأعرب الدكتور حمدان المتولي عن خالص تمنياته لوزيرة التنمية المحلية بالتوفيق والسداد ، مشيراً إلي أن توليها المنصب يأتي تتويجاً لجهودها وإسهاماتها الملموسة على صعيد التنمية الإقتصادية والبيئية والاستثمارية خلال توليها المسئولية في محافظة دمياط منذ عام 2018 وحتي اختيارها كوزيرة للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة .

ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص تقديرها لهذه اللافتة الطيبة من رئيس جامعة دمياط ، معربة عن خالص اعتزازها بثقة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاختيارها في هذا المنصب كأول سيدة تتولي منصب وزير التنمية المحلية .

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي حرصها علي التواصل المستمر مع الجامعات المصرية للاستفادة من الخبرات والأفكار المبتكرة والجديدة التي تساهم في دعم جهود الوزارة والحكومة في حل بعض المشكلات والتحديات التي تمس حياة المواطنين والاهتمام بالملفات الخدمية اليومية بالمحافظات واستكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة.