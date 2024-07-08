المستقلين الجدد: الملف الاقتصادي سيكون له النصيب الأكبر من برنامج الحكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 09:36 صباحاً - قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنه طبقا لنصوص الدستور لابد من إلقاء الحكومة الجديدة بيانا وبرنامجا على البرلمان، ويجب أن يحوذ على الموافقة بعد إجراءات معينة يقوم بها البرلمان بأن يوكل بتشكيل لجنة لدراسة البرنامج ثم يتم الموافقة عليه بعد تصويت المجلس.

وأضاف هشام عنانى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن برنامج الحكومة لن يخرج عن تصريحات رئيس الوزراء وتكليفات الرئيس السيسى للحكومة الجديدة بالأولويات التى حددها فى تكليفه لها، وكان أهمها الأمن القومى المصرى وأهمية الحفاظ عليه، وبناء الإنسان والاهتمام ببيئته فى قضية التعليم والصحة وغيرها وزيادة الوعى والثقافة لدى المواطن، وتغيير الخطاب الدينى، وتطوير الصناعة والاهتمام بملف الاقتصاد.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد أن الملف الاقتصادى من الملفات المهمة وسيكون له النصيب الأكبر من برنامج الحكومة أمام البرلمان، والاهتمام بزيادة الحراك السياسى من خلال استمرار الحوار الوطنى والذى له دور أعمق وأشمل، واستمرار تكافل وكرامة وحياة كريمة.