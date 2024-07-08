دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام الطلائع فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 20.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفاز الأهلى على الداخلية برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل الطلائع سلبياً مع الاتحاد السكندري فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة، ويستعيد الاهلى جهود الثنائى أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر في قائمة مباراة الطلائع بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب الثنائى عن مواجهة الداخلية الأخيرة بعد الحصول على الإنذار الثالث في لقاء الطلائع.

وفي المقابل، طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة الفريق نقاط سهلة بالمباريات الأخيرة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة لإستغلال حالة الاجهاد التي يعانى منها نجوم الاهلى بسبب ضغط المباريات.

ويضع بسيونى أمالا عريضة على لاعبيه يسري وحيد وكريم طارق وجودوين شيكا وعمر السعيد وإسلام محارب لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام حامل اللقب وبطل أفريقيا.