صحيفة كويتية: مصر تبذل أقصى جهد لوقف الحرب بالسودان

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لن تألو جهدا، ولن تدخر أي محاولة، في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية، ووقف الحرب، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.





وذكرت الصحيفة الكويتية في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الاثنين، بعنوان "السيسي: مصر لن تألو جهداً في رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية ووقف الحرب" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب، خلال استقباله، أمس، وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم، في ظل اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها السودان الشقيق، والتي تتطلب تهيئة المناخ المناسب، لتوحيد رؤى السودانيين تجاه كيفية وقف الحرب.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل، يحقق تطلعات شعب السودان، وينهي الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي يعيشها السودان، بما تحمله من تداعيات كارثية على مختلف الأصعدة، السياسية والاجتماعية والإنسانية.

وتابعت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار إلى أن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد، سواء ثنائيا، أو إقليميا ودوليا، لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، وذلك عبر تقديم كل أوجه الدعم، بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية، إذ تستمر مصر في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان، فضلا عن استضافة ملايين منهم بمصر.