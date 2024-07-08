شعبة الأدوية لـ قصواء الخلالي: انفراجة في أزمة الأدوية خلال أسبوع

قدم علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، شكوى بسبب مشكلة التكدس والتزاحم على صيدلية الإسعاف، مطالبا وزير الخارجية أن ينزل بنفسه ويرى التكدس والتزاحم وأسلوب التعامل وقلة عدد الموظفين بالصيدلية.





وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن صيدلية الإسعاف لها خط ساخن 16682، وأي حد يتصل بيهم يسأل على الدواء، ليتأكد أن الدواء موجود في أقرب فرع له، مشيرًا إلى أن الدواء الموجود في صيدلية الإسعاف بوسط البلد، هو نفسه الموجود في صيدلية الإسعاف في الأميرية، موضحًا أن الأدوية الناقصة التي ليس لها بديل موجودة في صيدلية الإسعاف، وتؤخذ بروشتة ورقم قومي وتقرير طبي.

ونوه رئيس شعبة الأدوية أن هناك خط ساخن برقم 153101، يمكن التواصل من خلال للاستفسار عن الأدوية غير الموجودة او الناقصة.

وقال إنه بالنسبة لنقص الأدوية، فهي أزمة لها فترة لأننا نتعامل مع الدواء في مصر من خلال طريقتين سواء التأمين الصحي، ويقوم الأطباء فيها بكتابة الاسم العلمي للدواء، ونفس الطبيب يكتب الاسم التجاري للدواء عندما يكون في عيادته الخارجية، ومع أن المادة الفعالة واحدة، وقد تكون أرخص إلا أن المريض يرفض.

وشدد أنه هناك انفراجة في ملف الدواء، وخلال أسبوع أو 10 أيام ستتتحسن أكثر، مشددًا على ضرورة التكاتف من أجل الأفضل للبلد، لأنه سيحل الكثير من المشكلات ويوفر الكثير من الدولارات للبلد.