التنمية المحلية: حريصون على التعاون المستمر مع الجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وخلال اللقاء قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزير التنمية المحلية في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة.

وأعرب الدكتور حمدان المتولي عن خالص تمنياته لوزيرة التنمية المحلية بالتوفيق والسداد، مشيرا إلى أن توليها المنصب يأتي تتويجا لجهودها وإسهاماتها الملموسة على صعيد التنمية الاقتصادية والبيئية والاستثمارية خلال توليها المسؤولية في محافظة دمياط منذ عام 2018 وحتى اختيارها كوزيرة للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص تقديرها لهذه اللافتة الطيبة من رئيس جامعة دمياط، معربة عن خالص اعتزازها بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاختيارها في هذا المنصب كأول سيدة تتولي منصب وزير التنمية المحلية.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرصها علي التواصل المستمر مع الجامعات المصرية للاستفادة من الخبرات والأفكار المبتكرة والجديدة التي تساهم في دعم جهود الوزارة والحكومة في حل بعض المشكلات والتحديات التي تمس حياة المواطنين والاهتمام بالملفات الخدمية اليومية بالمحافظات واستكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة.