الشعب الديمقراطي: الرئيس السيسى أعطى قبلة الحياة للحياة السياسية بالحوار الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 10:37 صباحاً - قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، اختيار الحكومة الجديدة جاء متواكبا مع المرحلة التى نعيشها الآن وتعيشها المنطقة، ونحن الآن فى مرحلة جنى الثمار، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة أخذت وقتا مناسبا، بالإضافة لعقد اجتماعات وصلت لـ70 اجتماع اختارت الدولة خلالها أفضل العناصر، ونتعشم منها أن تصدر القرارات الصائبة.

وأضاف خالد فؤاد، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى أعطى قبلة الحياة للحياة السياسية بالحوار الوطنى وهو مخزن الأفكار الدائمة المتدفقة للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت خالد فؤاد إلى أن قرار انضمام الحكومة الجديدة والجلوس مع الحوار الوطنى أشبه بجناحين لانطلاق الحكومة للأمام، وهذه الأفكار المستمرة للحوار سوف تكون باكورة الإبداع والتطور والإنطلاق للأمام، موضحا أن الحكومة الحالية ستجد مخزن للأفكار والإبداع لأن الحوار ضم جميع الفئات وسيكونون مصدرا للأفكار والخبرات المتراكمة التى ستعطى دفعة قوية للحكومة.