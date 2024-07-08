رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 10:37 صباحاً - تعرض الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، برنامجها على مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس غدا وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة برنامج الحكومة الجديدة كاملا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.