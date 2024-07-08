دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يجرب خطة الأولمبياد فى وديتى أوكرانيا والعراق 14 و17 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

يجرب روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، خطة الفراعنة في أولمبياد باريس في المباراتين الوديتين أمام أوكرانيا والعراق واللتين يخوضهما الفراعنة في ختام الاستعداد للأولمبياد.

ويغادر المنتخب الأولمبي القاهرة متوجها إلى مدينة بوردو الفرنسية الأربعاء المقبل العاشر من يوليو الجارى، لإجراء مقابلتين وديتين أمام المنتخب الأوكرانى فى الرابع عشر من الشهر الجارى، ثم أمام المنتخب العراقى فى السابع عشر من الشهر ذاته، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة نانت الفرنسية والتى تحتضن مباريات المنتخب فى الأولمبياد فى مجموعته التى تضم منتخبات إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبى النهائية كلا من: “حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل”.