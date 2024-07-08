دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يضع عدة سيناريوهات لتعويض غياب زيزو عن الزمالك بسبب الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة – سامية سيد – يدرس البرتغالى جوزيه جوميز العديد من الحلول لتعويض غياب أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، الذى انضم لمعسكر المنتخب الأولمبى استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد باريس.
ويعد أحمد زيزو أحمد أهم وأبرز العناصر فى صفوف فريق الزمالك، ويرغب جوميز في سد ثغرة غياب اللاعب عن صفوف الزمالك في المواجهات المقبلة.
وبدأ جوميز دراسة العديد من الحلول، أبرزها الاعتماد على سيد نيمار أو محمد عاطف، أو الدفع بلاعب من الناشئين.
يذكر أن المنتخب الأولمبى يضم 4 لاعبين من الزمالك وهم أحمد مصطفى زيزو، حسام عبد المجيد، زياد كمال، بالإضافة إلى محمد شحاتة.
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