نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلية الفنية العسكرية تحصد المراكز الأولى فى عدد من المسابقات العلمية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار اهتمام القوات المسلحة وسعيها الدائم لتطوير المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية من خلال المشاركة فى المؤتمرات والمسابقات العلمية الدولية بما يسهم فى تبادل الخبرات والتعرف على كل ماهو جديد فى مجال البحث العلمى، حصل فريق الكلية الفنية العسكرية المشارك فى مسابقة وكالة ناسا للهندسة الصاروخية التى أقُيمت بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من (50) فريق من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الممولة من وكالة ناسا على المركز الأول فى العرض التقديمى والمركز الثانى فى الترتيب العام للفرق المشاركة، وجائزة أفضل تصميم خارجى للصاروخ، وجائزة أفضل تصميم لدوائر التحكم وإستخدام المستشعرات.

وفى مسابقة المركبات الأرضية غير المأهولة بأمريكا حصل فريق الكلية الفنية العسكرية على المركز الثالث فى الترتيب العام من بين (100) فريق شارك فى المسابقة من مختلف الجامعات الدولية، فضلًا عن حصوله على المركز الثانى فى تصميم المركبة بذات المسابقة.

تأتى تلك النجاحات التى حققتها الكلية الفنية العسكرية فى المسابقات العلمية الدولية تأكيدًا على المكانة العلمية المرموقة التى تتميز بها الكلية بين الكليات والمؤسسات العلمية الكبرى بمختلف دول العالم.