نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. التعليم تكشف بالأدلة حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول امتحان الكيمياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال شادي زلطه، المتحدث الرسمي بأسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم تكشف بعد قليل حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول امتحان الثانوية العامة في مادة الكيمياء بالأدلة.

جدير بالذكر، أثيرت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما أثير عبر صفحات السوشيال ميديا من تقارب عدد من الأسئلة في المراجعات النهائية مع أجزاء من امتحان الكيمياء، الذي اداه الطلاب أول أمس السبت، بامتحانات الثانوية العامة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 الامتحان فى الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، وفى الفترة الثانية يؤدي الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية).