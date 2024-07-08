نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة تضرب البلاد: تفاصيل درجات الحرارة ونصائح لمواجهة الطقس الحار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد موجة حارة بدأت من يوم الثلاثاء، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

سنستعرض تفاصيل حالة الطقس، درجات الحرارة المتوقعة في مختلف الأقاليم، والنصائح الضرورية لمواجهة الطقس الحار.

حالة الطقس العامة

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إلى أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا، ومعتدلًا على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة على تحذيرها من الموجة الحارة التي ستواجه البلاد بدءًا من يوم الثلاثاء.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة

الأقاليم الرئيسية

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36°، الصغرى 38°

- السواحل الشمالية: العظمى 32°، الصغرى 35°

- جنوب سيناء: العظمى 39°، الصغرى 41°

- شمال الصعيد: العظمى 38°، الصغرى 39°

- جنوب الصعيد: العظمى 42°، الصغرى 43°

المدن الرئيسية

- القاهرة: العظمى 36°، الصغرى 26°

- الإسكندرية: العظمى 32°، الصغرى 22°

- كفر الشيخ: العظمى 35°، الصغرى 24°

- مطروح: العظمى 31°، الصغرى 23°

- سفاجا: العظمى 39°، الصغرى 27°

- السويس: العظمى 27°، الصغرى 23°

- شرم الشيخ: العظمى 38°، الصغرى 28°

تفاصيل الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي ستضرب البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

أوضحت غانم أن درجات الحرارة ستظل طبيعية حتى يوم الاثنين، ولكن بدءًا من يوم الثلاثاء ستتعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 4 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي.

هذه الموجة ستؤثر على معظم أنحاء البلاد وستستمر لمدة لا تقل عن أسبوع، مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى 85-90% مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

نصائح لمواجهة الموجة الحارة

قدمت الدكتورة منار غانم عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس الحار خلال الأيام المقبلة. من بين هذه النصائح:

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا.

- ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون لتقليل امتصاص الحرارة.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية لتخفيف تأثير الحرارة.

- شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الجفاف.