الكلية الفنية العسكرية تحصد المراكز الأولى في مسابقات علمية دولية بأمريكا

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جدة - نرمين السيد - فريق الكلية الفنية العسكرية
جاء ذلك فى إطار اهتمام القوات المسلحة وسعيها الدائم لتطوير المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية من خلال المشاركة فى المؤتمرات والمسابقات العلمية الدولية بما يسهم فى تبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد فى مجال البحث العلمى، وبمشاركة أكثر من 50 فريقا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الممولة من وكالة ناسا.
وفي مسابقة المركبات الأرضية غير المأهولة بأمريكا حصل فريق الكلية الفنية العسكرية على المركز الثالث فى الترتيب العام من بين 100 فريق شارك فى المسابقة من مختلف الجامعات الدولية، فضلاً عن حصوله على المركز الثانى فى تصميم المركبة بذات المسابقة.
تأتي تلك النجاحات التى حققتها الكلية الفنية العسكرية فى المسابقات العلمية الدولية تأكيدا على المكانة العلمية المرموقة التي تتميز بها الكلية بين الكليات والمؤسسات العلمية الكبرى بمختلف دول العالم.
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