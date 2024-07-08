خطوات حصول حكومة مدبولي على ثقة مجلس النواب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - الجلسة العامة لمجلس النواب بمشاركة رئيس الحكومة

تحصل الحكومة الجديدة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ثقة مجلس النواب، من خلال مجموعة من الخطوات، وفق المادة 146 من الدستور، والمادة 126 من قانون مجلس النواب.





ويرصد "دوت الخليج" في الإنفوجراف، خطوات منح مجلس النواب، الثقة في الحكومة الجديدة، وتبدأ بتشيكل لجنة لدراسة البرنامج، برئاسة وكيل المجلس، ويُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين. وتدرس اللجنة برنامج الحكومة خلال 10 أيام، أو أقل ولا تزيد على 10 أيام، وبعدها يعرض التقرير على المجلس، ثم يصوت على منح الثقة للحكومة بأغلبية الأعضاء.

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