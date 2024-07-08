بعد قليل.. التعليم تكشف حقيقة ما أثير بشأن تسريب كيمياء الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - شادي زلطة، متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستصدر بعد قليل، بيانًا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول امتحان الثانوية العامة في مادة الكيمياء، التي أداها الطلاب يوم السبت الماضي.





وأوضح زلطة أن التوضيح سيكون مرفقًا بالأدلة. وتداول عدد من معلمي مادة الكيمياء مزاعم حول تسريب اجزاء من امتحان مادة الكيمياء، من خلال بعض مدرسي الدروس الخصوصية، في محاضرات المراجعة النهائية. وزعم المعلمون أن بعض مدرسي الدروس الخصوصية تمكنوا من الوصول لبعض أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة، من خلال اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان قبل طباعته، وقدموها لطلابهم "نصا" بحصص المراجعة النهائية قبل الامتحان.

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