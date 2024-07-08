وزير الري يبحث موقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والمنشآت المائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، والاطمئنان على حالة الري وموقف التصرفات والمناسيب في شبكة الترع والمصارف، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والمنشآت المائية.





وتم خلال الاجتماع، اليوم الاثنين استعراض الموقف المائي بالمحافظات بشكل عام، وبعدد من النقاط الساخنة بشكل خاص، والتي تتطلب المتابعة الدائمة لها من قبل أجهزة الوزارة.

وشدد الدكتور سويلم على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية لهذه المناطق بشكل مستمر؛ لضمان استيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية لاحتياجات الري والشرب وغيرها من الاستخدامات، موجها بمتابعة مصلحة الري وهيئة الصرف لحالة تطهيرات الترع والمصارف بزمام محافظة أسوان، والمتابعة الدقيقة لحالة الري بمنطقة وادي النقرة بأسوان من كل جهات الوزارة المختصة (ري - صرف - ميكانيكا وكهرباء) وسرعة التدخل لحسم أي شكاوى في حينها.



كما وجه بإعداد الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية لتقرير شامل عن حالة تطهيرات الترع وموقف صيانة وإحلال بوابات الترع بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة، والتنسيق بين مصلحة الري وهيئة الصرف ومعهد بحوث الإنشاءات بشأن دراسة حالة الجسر المشترك بين قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا وإعداد تقرير عن أعمال الحماية المقترحة للجسر وآليات التنفيذ، مشددا على مراعاة مصلحة الري وأجهزتها المختصة لتقييمات قطاع التفتيش الفني لهندسات وإدارات الري، وذلك عند التحفيز المالي لتلك الإدارات والهندسات.

ووجه سويلم بالتنسيق بين مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمعاهد المختصة بالمركز القومي لبحوث المياه بشأن أعمال النطاقات الواقية على الترع والمصارف وأمام محطات الرفع، ودراسة استخدام مواد بديلة عن الحديد في تصنيع هذه النطاقات، وقيام قطاع التخطيط بعمل تطبيق يستخدم على أجهزة الهواتف المحمولة Mobile App يتيح عرض بيانات المناوبات على الترع بإدارات الري المختلفة لإمكانية نشر هذا التطبيق ليتم استخدامه بمعرفة المزارعين بمختلف المحافظات.