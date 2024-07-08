رئيس جامعة حلوان يزور وزير التعليم العالي لتقديم التهنئة بتجديد الثقة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 11:33 صباحاً - قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بزيارة إلى مكتب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مقر الوزارة.

وتأتي هذه الزيارة بهدف تقديم التهنئة للوزير بمناسبة تجديد الثقة من القيادة السياسية وتعيينه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

خلال اللقاء، أعرب الدكتور قنديل عن خالص تهانيه وتمنياته للدكتور عاشور بالتوفيق واستمرار التطوير نحو آفاق جديدة من التقدم.

من جانبه، أعرب الدكتور عاشور عن شكره وتقديره للدكتور قنديل على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والجامعات المصرية لتحقيق رؤية مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

واختتم اللقاء بمناقشة سبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان، وآفاق تطوير منظومة التعليم العالي في مصر خلال الفترة المقبلة.