وزيرا الإنتاج الحربي و«البيئة» يتابعان منظومة إدارة المخلفات الصلبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 11:34 صباحاً - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والوفد المرافق، متوجهاً بالتهنئة لها على تجديد الثقة في توليها الحقيبة الوزارية لوزارة البيئة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكداً على أن المشروعات التي تتم في إطار هذه المنظومة ، وخاصةً المشروعات التي تساهم في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعد جميعها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطنين بالإضافة إلى فوائدها الاقتصادية.