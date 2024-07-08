«هو انت لسة متعرفش».. تعرف على جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على جدول العطلات الرسمية المتبقية خلال العام الحالي. مع بداية شهر يوليو بدأ الجميع بالبحث عن جدول الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2024، والتي سيتم توفيرها لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، كما أشار البعض إلى توفر العديد من الإجازات التي سيتم توفيرها على مدار الشهر، و ولهذا السبب يرغبون على الجميع الاستفسار عن الجدول الذي أعلنته الحكومة والذي تم التأكد من موافقته رسمياً حتى يمكن تنفيذه في مختلف القطاعات. ومن خلال موقعنا الإخباري المتميز بوابة نبض مصر سنوضح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على جدول العطلات الرسمية لشهر يوليو 2024

كما يتضمن جدول العطلات الرسمية لشهر يوليو 2024 عطلات نهاية الأسبوع وهي الجمعة والسبت، ويمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الجدول من خلال اتباع ما يلي:

سيتم تقديم عطلة نهاية الأسبوع الأولى يوم الجمعة 5 يوليو.

والعطلة الثانية هي يوم السبت الذي يصادف يوم 6 يوليو.

وتكون العطلة يوم الاثنين 8 يوليو احتفالا برأس السنة الهجرية.

جميع الإجازات المتبقية المقدمة على مدار الشهر هي لعطلة نهاية الأسبوع، باستثناء عطلة ثورة 23 يوليو التي تكون يوم الثلاثاء.

تعرف على موعد عطلة رأس السنة الهجرية 2024

حيث ومن العطلات التي يرغب الجميع في معرفة تفاصيلها المختلفة خلال شهر يوليو، هي عطلة رأس السنة الهجرية التي تصادف هذا الشهر. ولذلك وبعد بحث طويل تم تحديد الموعد المحدد لوصول رأس السنة الهجرية، وسيكون يوم الاثنين 8 يوليو، وجاء ذلك بحسب البيان. أعلن معهد الحسابات الفلكية، وأيضا وفقا لبيان دار الإفتاء المصرية التي تمكنت من رؤية هلال شهر محرم الحرام، أن الإجازة مقدمة لجميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، وأن الإجازة هي صرف أجورهم وفقا لقرارات الحكومة التي تصب في مصلحة الموظفين.

تعرف على الإجازات المتبقية في عام 2024

الإجازات المتبقية لعام 2024 هي كما يلي:

الثلاثاء 23 يوليو – ثورة 23 يوليو 1952. الاثنين 16 سبتمبر – المولد النبوي الشريف. الأحد 6 أكتوبر – انتصارات 6 أكتوبر 1973.

وبموجب القانون يحق للموظفين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأيام الرسمية، مثل العطلات المذكورة أعلاه. ومع ذلك يجوز لصاحب العمل استدعاء العامل إلى المنشأة في عطلة رسمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويعوض العامل بضعف الأجر عن كل يوم عطلة رسمية يعمل به.