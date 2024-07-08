«أفراح تحولت إلى مآتم».. تعرف على التفاصيل الكاملة لغرق عريس وعروسة في النيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

وانتشر هذا الحادث الأليم بشكل كبير للغاية، وتتزايد وتيرة بحث المواطنين عن التفاصيل الكاملة لحادثة غرق عروسين في نهر النيل، بعد سقوط سيارة زفافهما، أمس الأحد، في نهر النيل بالمعادي، ومن خلال موقعنا الإخباري المتميز بوابة نبض مصر سنوضح لكم أهم التفاصيل، تابعنا.

تعرف على التفاصيل الكاملة لحادثة غرق عروسين في النيل

حيث وشهدت مدينة الجيزة سقوط سيارة العروسين في النيل أثناء الاحتفال بالزفاف، ما أدى إلى وفاة العروسين غرقا، مع عدد من أصدقاء العروسين، ويجري البحث عن جثث الضحايا.

وكشفت شهود عيان أن الحادث وقع أثناء قيام السيارات التي كان يستقلها العروسان بحركات استعراضية أثناء عملية نقل العروسين إلى قاعة الاحتفال، ما أدى إلى فقدان عدد من السيارات السيطرة عليها وسقوطها في نهر النيل.

تعرف على أسباب غرق عريس وعروسة في النيل

ثم وبدأت مراسم الاحتفال باستعراض عدد كبير من السيارات في الشوارع فوق دوار المنيب باتجاه المعادي، وتجول زوج شقيقة العروس بصحبة اثنين من أصدقاء العروس بسيارته الخاصة.

كما وتسببت الحركات الدرامية في اختلال توازن عجلة القيادة، واصطدام السيارة بسياج حديدي أعلى كوبري دائرة المنيب، وسقوط السيارة في نهر النيل.

تعرف على ضحايا حادث سيارة عروس وعريس في النيل

حيث وتمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شقيقة العروس وصديقاتها، وإنقاذ صديق آخر للعروس وسائق السيارة، وهما في حالة حرجة.

واصدرت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن السيارة كانت مسرعة، وانفلت المقود في يد السائق، واخترق سياجاً حديدياً، وسقطت من أعلى الكوبري في نهر النيل.

وتم انتشال جثث الضحايا من نهر النيل

كما وانتشلت الإنقاذ النهري السيارة داخل مياه النيل، وتمكنوا من انتشال جثة شقيقة العروس وأصدقائها، وإنقاذ السائق وصديق آخر للعروس بمنطقة المنيب.

حيث وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة سقوط سيارة زفاف عروسين في مياه نهر النيل بالمعادي.