عاااجل.. بيان رسمي من الداخلية يكشف تفاصيل وفاة مجند أثناء أداء خدمته

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشرت وزارة الداخلية بيان رسمي كشفت فيه ملابسات وفاة مجند بجهاز الشرطة، وخاصة بعدما تم تداول أنباء غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، أدعى فيها أحد الأشخاص وفاة أحد أقاربه “مجند شرطة”، وذلك حال تواجده في الخدمة نتيجة لتعرضه لضربة شمس ولم أحد لعلاجه أو إنقاذه.

وفاة مجند شرطة

كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي عن تفاصيل هذا الواقعة، وقالت” بعد الفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجاري توجه المجند المذكور إلى خدمته الساعة 8 صباحاً، وعقب مرور حوالي ساعتين سقط مغشياً عليه وإصابته بحالة تشنجات، وقد تم نقله لإحدى المستشفيات وتوقيع الكشف الطبي عليه في حينه وتبين شعوره بحالة إعياء شديدة، وفقدان للوعى إلا أنه توفى عقب ذلك”.

ونفت وزارة الداخلية كل الأحاديث والشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن وجود تقصير في علاج المجند المتوفي- عليه رحمة الله- مشيرة إلى كونه قد نقل إلى المستشفى على الفور وتلقى الرعاية اللازمة ولكن وافته المنية بعد ذلك.

وأشارت التقارير الإعلامية نقلًا عن وزارة الداخلية، بأنه بعد استدعاء والد المجند لم يتهم أي شخص بالتسبب في وفاة نجه، وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وطالبت وزارة الداخلية من المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الغير صحيحة والتي تهدف لإثارة الجدل والبلبلة في الرأي العام.