تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي غلى تشكل فريقه الأساسي الذي يواجه نظيره طلائع الجيش مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويستعيد الأهلي جهود الثنائي اكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بعد انتهاء إيقافها في المباراة الماضية لتراكم الانذارات الصفراء، فيما يواصل الجنوب افريقي بيرسي تاو والتونسي علي معلول الغياب للإصابة.
ويدفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالحارس مصطفي شوبير أساسيا بدلا من القائد محمد الشناوي ضمن سياسة التدوير التي يعتمد عليها في المرحلة الحالية في ظل ضغط المباريات المحلية.
تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة طلائع الجيش
ومن المنتظر أن يدخل المارد الاحمر مباراة اليوم امام طلائع الجيش بتشكيل يضم كلا من:
حارس المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – عمر كمال عبد الواحد.
خط الوسط: مروان عطية -أكرم توفيق – إمام عاشور.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – وسام أبوعلي.
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