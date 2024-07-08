نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تفتح باب التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين.. إليكم الشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقدم لقبول الطلاب المصريين بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجياSTEM، للعام الدراسي الجديد 2025، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (٦ اكتوبر بنين بالجيزة 6 أكتوبر الحي ۱۱ المشتركة - المعادي بنات بالقاهرة القاهرة الجديدة المشتركة - الإسكندرية المشتركة - كفر الشيخ المشتركة - الدقهلية المشتركة - الإسماعيلية المشتركة - البحر الأحمر المشتركة - أسيوط المشتركة - الأقصر المشتركة - سرس الليان بالمنوفية بنات - مدينة السادات بالمنوفية بنين - الغربية المشتركة - القليوبية المشتركة - الشرقية المشتركة - قنا المشتركة الفيوم بنين بنى سويف المشتركة - المنيا. بنين - سوهاج بنات ).

وأوضحت الوزارة أنه يتم اتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل استمارة التقدم في الفترة من 7 يوليو الجاري حتى 31 يوليو 2024، على أن يتم الإعلان عن ذلك في جميع مدارس الحلقة الإعدادية ووفقا للشروط والإجراءات الموضحة بعد، علما بأنه قد تقرر إجراء اختبارات القبول لهذه المدارس في الفترة من يوم السبت الموافق، 17 أغسطس المقبل وحتى الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم فئات الطلاب المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM

1- الطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيًا لشروط التقدم.

- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢۳م والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفيًا الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسميًا حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي بالمدرسة يتم صرف النظر عن نتيجته.

-الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي ۲۰۲۱/۲۰۲۳م وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات مع استيفاء شروط التقدم.

-الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي ٢٠٢٤/۲۰۲۳م غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد مستوي مع استيفاء شروط التقدم، ويسمح لهذه الفئة فقط بعد إعلان نتيجة امتحان تحديد المستوى الذى يعقد مع امتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية اتاحة التسجيل لهم حتى قبل بدء أعمال الامتحانات.

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢۰۲۳م من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية وهي مدارس تم معادلة مناهجها بوزارة التربية والتعليم شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الأساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية في العام الدراسي ۲۰۲۱/۲۰۲۳م في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري في الخارج ومستوفيًا لشروط التقدم.

-الطالب المصري الذي أدى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لامتحانات ابناؤنا في الخارج الكترونيًا في العام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ م وكانت نتيجته (اجتاز) حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوي مع استيفاء شروط التقدم.

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳م وحاصل علي شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳م وذلك بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الأساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر علي

التحويل حال قبول الطالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

شروط التقدم لامتحان القبول بمدارس المتفوقين

يشترط في من يتقدم للامتحان أن يكون مستوفيا للشروط التالية:

-أن يكون الطالب مصري الجنسية.

-أن يكون الطالب خاليًا من أي أمرض مزمنة أو معدية أو نفسية أو أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 اأكتوبر 2024عن 18 عامًا.

-أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام (٢٠٢٤/٢٠٢٣).

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة ( مادة رقم ٢ من القرار الوزاري رقم ۳۸۲ الصادر بتاريخ ۲۰۱۲/۱۰/۲ ) للطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين بعد اعلان نتائجهم، وفي حال ثبوت مرض مزمن للطالب لم يتم الإبلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيا إلى مدارس التعليم العام.

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٧٤.٥) درجة فأكثر بنسبة تعادل (۹۸% ) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة

ثانيا: أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٦٦) درجة فأكثر بنسبة تعادل (٩٥% ) من المجموع الكلى فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم: (اللغة الإنجليزية الرياضيات - العلوم ).

- يتم سداد مقابل أداء الخدمة ( رسوم دفع مدارس المتفوقين ( وقيمتها (٢٥٠) جنيه مصري (مائتان وخمسون جنيها فقط رسوم التقدم لأداء امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ويتم سدادها من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري وشركات finance- بجميع انحاء الجمهوري