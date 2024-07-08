نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا " البيئة" و"الإنتاج الحربي" يناقشان آخر موضوعات التعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والوفد المرافق، متوجهًا بالتهنئة لها على تجديد الثقة في تولي سيادتها الحقيبة الوزارية لوزارة البيئة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكدًا على أن المشروعات التي تتم في إطار هذه المنظومة، وخاصةً المشروعات التي تساهم في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعد جميعها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطنين بالإضافة إلى فوائدها الاقتصادية.

من جانبها توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر للسيد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الاستقبال كما توجهت بالتهنئة لسيادته على تجديد ثقة القيادة السياسية في سيادته لتولي مهام وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدة على استكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزراتين والتى استمرت على مدار سنوات عديدة فى عدد من الملفات منها تحويل المخلفات إلى طاقة والتى تتسق مع تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة الجديدة بالتوسع فى التصنيع المحلى، مشيرة إلى ان الوزارتين كانت قد اتخذت خطوات استباقية فى هذا الصدد عندما تم توقيع عقد تدوير المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة، مؤكدة على استمرار الوزارة بجهازيها والعاملين بها بتقديم كل الدعم والمساندة لوزارة الإنتاج الحربي لتحقيق الاهداف المنشودة.

وأكدت وزيرة البيئة على أن مشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" يعد مشروع حيوي لخلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، وأوضحت من جانب آخر أن مشروع تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بشبرامنت (مستقبل-1) يأتي تشجيعا لصناعة التدوير التي تعتمد على التصميمات والتصنيع للمكونات محليًا، ويتمثل دور وزارة البيئة بهذا المشروع في التعاقد مع جهة استشارية متخصصة للقيام بإعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختيار الأعمال محل التعاقد وذلك بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة، هذا إلى جانب إعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل المشروع بعد عملية الإنتهاء منه تمهيدًا للطرح للقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة أداء المشروع بعد استلامه للتأكد من تشغيله طبقًا للمخطط وتقديم الدعم الفني البيئي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة للعمل مع الجهات الشريكة لدعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على حرص الدولة المصرية على إشراك شركات القطاع الخاص المصري فى منظومة إدارة المخلفات وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في هذا المجال وطرح مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها على الشركات الخاصة لإدارتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.

كما ناقشت وزيرة البيئة مجالات التعاون بين الوزراتين فى مجال المخلفات الزراعية، وفقا لاستراتيجية المخلفات الزراعية التى تعمل عليها الوزارة، موضحة ان الخريطة الاستثمارية توضح ان هناك ما يقرب من ٤٢ مليون طن مخلفات زراعية سنويا، مشيرة إلى التعاون بين الوزارتين خلال الفتره القادمة لتحديد رؤية متكاملة لاماكن الاستثمار بالمخلفات الزراعية للمستثمرين توضح المدخلات والارض التى سيتثمر بها والمعدات المتاحه، مشيرة إلى ان الوزارة تبلغ قصارى جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعلاء قيمتها الاقتصادية وتحويلها لفرصة عمل خضراء.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أنه تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع الجاري تنفيذه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات (الإنتاج الحربي، البيئة، التنمية المحلية) ومحافظة الجيزة لتحويل المخلفات لإنتاج طاقة كهربائية بطاقة (1200) طن/اليوم بمقدار (30) ميجاوات/الساعة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف تسعى حاليًا إلى تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات والأستفادة منها لتوليد طاقة كهربائية إلى جانب ما سيوفره أيضًا من فرص عمل، مؤكدًا حرص الجميع على تذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع.

ونوه الوزير "محمد صلاح" إلى أنه تم أيضًا خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة بعدد من مشروعات التعاون الأخرى بين وزارتي "الإنتاج الحربي" و"البيئة" مثل مشروع تصميم وتنفيذ مصنع بأمكانيات محلية (مستقبل-1) وسيقوم هذا المصنع بإنتاج السماد العضوي "كمبوست" والوقود البديل "RDF" والمستخدم فى مصانع الأسمنت والذى سيساهم في تقليل الفاتورة الإستيرادية وتوفير العملة الصعبة التى يتم إستخدامها لإستيراد الأسمدة العضوية والوقود "الفحم والمازوت"، مؤكدًا أن هذا المصنع المخطط تنفيذه بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة بطاقة تصميمية للمصنع 640 طن/اليوم سيكون نواة لمصانع مستهدفة مستقبلًا ضمن منظومة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وأشار سيادته إلى انتهاء وزارة الإنتاج الحربي من تنفيذ ما تم اسناده لشركاتها لتنفيذ عدد من مصانع تدوير المخلفات بالمرحلتين الأولى والثانية من منظومة تدوير المخلفات الجديدة.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس/ إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس/ محمد أبو النجا مستشار السيد نائب رئيس الهيئة والمهندس/ أحمد شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس/ منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية والمهندس/ إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وحضر من وزارة البيئة كل من الأستاذ/ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، الدكتور/ خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات، السيدة/ هبة معتوق المنسق الإعلامى لوزارة البيئة.