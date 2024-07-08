وزير الخارجية يشكر «أونروا» لجهودها في غزة ويعزي لازاريني في شهداء الوكالة

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جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مفوض عام الأونروا فيليب لازرابني، اليوم الإثنين، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، تقدم وزير الخارجية بالتعازي في شهداء الأونروا ممن ضحوا بأرواحهم من أجل إغاثة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة الذين يواجهون العدوان السافر والغاشم.
وأكد عبد العاطي، أن الأونروا من أهم وكالات الأمم المتحدة، إذ تعمل في المجال الإنساني، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وواصل وزير الخارجية المصرية: "هذا الأمر يؤكد دور الوكالة، إذ يمتد لرعاية شؤون الفلسطينيين خارج وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومن جانبه، أكد مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، أن "200 موظف من وكالة الأونروا قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، لافتًا إلى أن مؤسسات الوكالة كانت هدفا للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة.
وأشار لازاريني إلى أن الوكالة تتعرض لحملة تستهدف تفكيكها وتقويض دورها في قطاع غزة، منوهًا بأن "250 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس هذا الأسبوع في ظل عدم وجود مكان آمن بقطاع غزة".
وأضاف المفوض العام لأونروا أن "جيلاً بأكمله قد يحرم من التعليم في قطاع غزة بعد تدمير معظم المدارس"، مشددًا على أنه "لا بديل عن الوكالة بشأن تقديم الخدمات التعليمية للفلسطينيين في قطاع غزة".
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