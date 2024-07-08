قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية على المواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة

وجهت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة.





جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية تم توجيه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين الأكثر إحتياجاً بعدد من المناطق الحضارية الجديدة.

وتم توجيه عدد من القوافل إلى أهالى المنطقة الحضارية الجديدة بمناطق "مدينة المحروسة - مدينة الأسمرات - مدينة معاً - مدينة أهالينا - مدينة الخيالة" لتوزيع عبوات مواد غذائية متنوعة.

كما تم توزيع (كوبونات) على قاطني المناطق الحضارية الجديدة تتضمن قيمة مالية محددة تتيح لهم شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة من خلال منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية كأحد أشكال الدعم المقدم لأهالي هذه المناطق.

ولاقت المبادرة قبولاً وإستحساناً من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنساني والاجتماعي.