«الداخلية» تحتفل بيوم التدريب 2023/2024 لتكريم الجهات الشرطية المتميزة

جدة - نرمين السيد - الإحتفال السنوى بيوم التدريب للعام التدريبى

احتفل قطاع التدريب بيوم التدريب لتكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً خلال العام التدريبي 2023/2024، بحضور ممثلي قطاعات الوزارة لتكريمهم.





وجرى استعراض الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى التدريبي ومردوداته الأمنية على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الاستقرار الأمني. وتم استعراض نتائج تنفيذ مرحلة التقييم للعملية التدريبية، وقياس المستوى التدريبى للقوات بمراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن والخدمات الأمنية بمديريات الأمن وإقامة المسابقات التدريبية والأمنية لاختيار وتحديد الفائزين بالأنشطة المتميزة "التدريب المحلى بمديريات الأمن ومراكز التدريب بالإدارات العامة والقطاعات النوعية – إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة – مسابقة "تقييم الجودة التدريبية للمعاهد التدريبية التخصصية النظامية وأعمال المواجهة – تقييم الجودة التدريبية للمعاهد التدريبية التخصصية الفنية – تقييم الجودة التدريبية لمراكز تدريب الشرطة – الإبتكارات - الرماية السنوية - الرماية القتالية – قياس مستوى المدربين ومساعديهم – الفكر التدريبي". وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً والضباط والأفراد الحاصلين على المستويات المتميزة فى العملية التدريبية.

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