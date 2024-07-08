وزير الخارجية: لا بديل لأونروا في غزة ولا ينتهي عملها إلا بعودة الحقوق

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جدة - نرمين السيد - بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض وكالة الأونروا، اليوم الإثنين، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء، إن استخدام المجاعة سلاحا في قطاع غزة يزعزع مصداقية المجتمع الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي والأطراف المانحة بضرورة إعادة النظر في مسألة تمويل الوكالة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر قدمت أكثر من 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، مؤكدًا مواصلة مصر لتقديم الدعم الكامل للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد عبد العاطي، أنه "لا بديل لأونروا في غزة، فهي الوكالة الوحيدة التي لديها مراكز توزيع للمساعدات بالقطاع"، مجددًا التأكيد على ضرورة "وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والصحية للقطاع".
كما أشار وزير الخارجية إلى أن المستشفيات المصرية تستقبل عديدا من المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.
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