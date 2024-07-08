موفد «القاهرة الإخبارية» يكشف استعدادات النواب لاستقبال مدبولي لإلقاء بيان الحكومة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 12:32 مساءً - قال الإعلامي عمرو خليل، موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يصل مقر مجلس النواب اليوم لإلقاء بيان الحكومة المصرية الجديدة أمام نواب الشعب المصري في مقر البرلمان، كما هو متعارف عليه قانونا ومن الناحية الدستورية، بأن يلقي رئيس الوزراء المكلف بيان الحكومة الجديدة والذي سيحدد فيه ملامح وخطة العمل خلال الفترة المقبل.

وأضاف خليل، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء سيلقي الكلمة ويفند برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة أمام نواب المجلس، وسيتم التطرق إلى كل التفاصيل وخطة العمل وملامح وتوجهات الحكومة المصرية في الفترة المقبلة، وفقا للدستور والقانون المصري.

وتابع، أن هذا البيان سيكون محل نقاش أمام المجلس بلجانه المختلفة وجميع نوابه خلال الأيام العشرة المقبلة، وسيصدر مجلس النواب الرد على بيان الحكومة وبالتالي، منح الحكومة الثقة بعد التعليق على البيان.

وأكد، أن الأجواء على أتم الاستعداد والنواب بدأوا منذ الصباح الباكر في التوافد إلى مقر البرلمان المصري، ورؤساء البرلمان ووكلاء مجلس النواب المصري، والجميع متواجدون في انتظار وصول رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي استعدادا لإلقاء بيان الحكومة.