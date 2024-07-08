رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: نرحب بالحكومة الجديدة في ظل التحديات الصعبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 12:32 مساءً - قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، أن الدولة تسعي لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، متابعا: "المزارع المصري أساس التنمية والزراعة تقود عملية التنمية والإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي".

وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة "اكسترا نيوز": نرحب بالحكومة الجديدة في ظل التحديثات الصعبة.. ونشهد يوما مهما مع إلقاء الحكومة الجديدة لبيانها أمام النواب ونتمنى الانطلاق إلى مستقبل أفضل".

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة برنامج الحكومة الجديدة كاملا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.