بالفيديو.. محمد رمضان يضرب شاب في الساحل الشمالي والأخير يرد “القلم”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تصدر الممثل محمد رمضان تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما انتشر فيديو له وهو يتشاجر مع شاب أثناء تواجده في منطقة الساحل الشمالي، حيث يظهر في الفيديو بأن الطرفين قد تبادلوا الصفع وذلك أثناء محاولة محمد رمضان إقناع الشاب بإعطاءه الموبايل الخاص به وحذف صورة قد قام بتصويرها له.

فيديو مشاجرة محمد رمضان

قالت التقارير الإعلامية بأن الفنان محمد رمضان قد ظهر في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء محاولته الحصول على هاتف الشاب.

وبعد عدة محاولات من قبل محمد رمضان، تطور الأمر إلى توجيه صفعة من رمضان للشاب، وسط محاولات المتواجدين فض الاشتباك، ليرد الشاب الصفعة بمثلها على الفور، لينفعل “رمضان” بشكل ملحوظ.

وكان الفيديو قد نجح في أن يحقق انتشار كبير للغاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الأخيرة، وبدأ البعض في إطلاق تفسيرات وسيناريوهات مختلفة حول سبب هذا المشهد الغريب.

الجدير بالذكر بأن النجم محمد رمضان، أطلق مؤخرا أغنية بعنوان “بمزاجي”، وشارك في إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.