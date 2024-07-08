تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش الليلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من عمر مباريات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل المباراة عبر فضائية أون تايم بورتس 1، ويتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الكواليني.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد- محمد عبدالمتعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر – أكرم توفيق – إمام عاشور- مروان عطية – حسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فاز في 17 وتعادل في 3 وتلقى هزيمتين.

على الجانب الآخر، يدخل فريق طلائع الجيش المباراة وهو بالمركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، جمعها من 28 مواجهة، إذ فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 9 مباريات.