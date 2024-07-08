نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم ترد على ادعاء معلم بعرض فلاش ميموري عليه أسئلة الامتحان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إدعاء معلم بعرض فلاش ميموري عليها أسئلة الامتحان خلال شهر مارس الماضي، ادعاء كاذب، وتابع لأن بدء اجراءات وضع اسئلة الامتحانات في شهر مايو.

و ⁠أضاف المصدر، بأن هناك سلسلة اجراءات لسحب الأسئلة من بنوك الأسئلة ووضع عدد من النسخ المتعلقة بكل امتحان ولا تكون اللجنة التي تقوم بمراجعة الأسئلة عقب سحبها من بنوك الأسئلة على علم بالنسخة النهائية التي يتم اختيارها في المطبعة، فضلا عن وجود اجراءات مشددة لضمان الحفاظ على سرية النسخة النهائية لكل امتحان.

وأكد المصدر، أن الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرسمية ضد المعلم لادعاءاته الكاذبة واحداث حالة بلبلة وتشكيك في منظومة الامتحانات.

جدير بالذكر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان، التي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان.

وتوصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان، جاء ذلك ردًا على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن امتحان الكيمياء دور أول للعام الدراسي 2024/2023 والذى يتعلق بوجود بعض الأسئلة التي وردت بامتحان الكيمياء وتم تداولها من قبل بعض الأشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والإعلان.

وقد اتضح بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الانترنت ولم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لإحدى هذه الفيديوهات والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الأسئلة المصاغة على نواتج التعلم والتي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدى في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار لبعض الأسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابق بين الأسئلة.

‏‎وقد توصلت أيضا اللجنة الفنية المختصة بفحص الأسئلة المعروضة في الفيديوهات المتداولة إلى أن هناك اختلاف واضح بين ما تم الترويج له من أسئلة في الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى والأسئلة التي وردت في الامتحان.

‏‎كما توصلت اللجنة إلى أن هناك تشابها في بعض الأفكار والتوقعات وليس تطابقا للأسئلة، وهو يعد أمرًا واردًا نظرًا لأن جميع الأسئلة تبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وردا على ما تم تداوله حول قيام شخص ببيع أسئلة الامتحان، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن إجراءات وخطوات وضع أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة تخضع لعدد من الإجراءات المشددة، مشيرة إلى أن النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي يتم الاستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة وتخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات ولا تقبل أي تشكيك.