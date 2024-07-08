نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق اليوم الاثنين 8 يوليو 2024 م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الدكتور أسامة العبد الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.