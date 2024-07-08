النائب العام يتوجه في زيارة رسمية إلى المملكة المغربية

جدة - نرمين السيد - النائب العام المستشار محمد شوقي

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الاثنين الموافق الثامن من يوليو لعام 2024 رفقة وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى المملكة المغربية.





ويترأس النائب العام خلال الزيارة فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لجمعية النواب العموم الأفارقة وحضور فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، والذي يُعقد تحت عنوان "الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها"، وذلك خلال الفترة من شهر 10 إلى 12 يوليو 2024 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

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