عبدالعاطي: القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا ونعمل لوقف الكارثة في غزة

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جدة - نرمين السيد - مؤتمر وزير الخارجية ومفوض الأنروا
وخلال رده على سؤال بالمؤتمر الصحفي المشترك مع مفوض عام الأونروا فيليب لازرابني، اليوم الإثنين، أكد وزير الخارجية أن الجهد المصري متواصل مع الدول الشريكة للعمل على وضع حد للكارثة التي تحدث في قطاع غزة، مضيفًا أن "الجهد المصري مستمر للوصول إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة".
وشدد وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، على أنه "يجب العمل بشكل جاد لتنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967"، منوها بأن مصر تتحرك مع الأطراف الدولية كافة، لتأكيد استمرار الدعم المالي لوكالة أونروا.
ومن جانبه، جدد المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، التذكير بأن "200 موظف من وكالة الأونروا قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، لافتًا إلى أن مؤسسات الوكالة كانت هدفا للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة.
وقال المفوض العام لوكالة أونروا، إن الوكالة تتعرض لحملة تستهدف تفكيكها وتقويض دورها في قطاع غزة، منوهًا بأن "250 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس هذا الأسبوع في ظل عدم وجود مكان آمن بقطاع غزة".
وأضاف المفوض العام لأونروا أن "جيلاً بأكمله قد يحرم من التعليم في قطاع غزة بعد تدمير معظم المدارس"، مشددًا على أنه "لا بديل عن الوكالة بشأن تقديم الخدمات التعليمية للفلسطينيين في قطاع غزة".
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