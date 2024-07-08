مصدر بـ«التعليم» يرد على ادعاء عرض بيع «فلاش ميموري» يتضمن كيمياء الثانوية

علق مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما أثاره أحد معلمي مادة الكيمياء، حول تلقيه عرض لشراء "فلاش ميموري" عليه أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة، خلال شهر مارس الماضي، بمقابل مادي كبير.





وقال أحد معلمي الدروس الخصوصية، إنه تلقى عرضًا من شخص يدّعي أنه من المركز القومي لتطوير المناهج، خلال شهر رمضان؛ لشراء فلاش ميموري يتضمن 200 سؤال من بينهم أسئلة امتحان مادة الكيمياء للعام الدراسي 2023/2024، لتقديمها لطلابه واكتساب شهرة واسعة، لكنه رفض هذا العرض.

وقال المصدر إن ادعاءات هذا الشخص كاذبة، لأن إجراءات وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة تبدأ في شهر مايو.

وأضاف المصدر أن ⁠هناك سلسلة إجراءات لسحب أسئلة الامتحان من بنوك الأسئلة، ووضع عدد من النسخ لكل امتحان، ولا تكون اللجنة التي تقوم بمراجعة الأسئلة عقب سحبها من بنوك الأسئلة على علم بالنسخة النهائية التي يتم اختيارها في المطبعة، فضلًا عن وجود إجراءات مشددة لضمان الحفاظ على سرية النسخة النهائية لكل امتحان.

وأكد المصدر الوزارة ستقوم ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرسمية ضد المعلم لادعاءاته الكاذبة وإحداث حالة بلبلة وتشكيك في منظومة امتحانات الثانوية العامة.

وأدى طلاب السعبة العلمية للثانوية العامة الامتحان في مادة الكيمياء يوم السبت الماضي.